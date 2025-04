Lanazione.it - Firenze, paura in via Simone Martini: un grande pino si abbatte su una casa, a pochi metri da una scuola

, 1 aprile 2025 – Unsi è abbattuto su unain via, adallaMarco Polo. Al momento della caduta, dovuta probabilmente a causa del forte vento, l’abitazione colpita dalera vuota, nessuna persona è rimasta ferita. Laè rimasta danneggiata in modo leggero. I residenti sono preoccupati per la chiusura al traffico e l’impossibilità di raggiungere i garage con i mezzi. Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e i vigili del fuoco, impegnati a tagliare i rami delper facilitarne la rimozione.