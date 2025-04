Lanazione.it - Firenze, nel Quartiere 4 prosegue la manutenzione delle piste ciclabili

, 1 aprile 2025 –lanel4. Nel dettaglio, come si spiega da Palazzo Vecchio, fino al 5 aprile ci saranno lavori in via Massa. Scatterà un restringimento di carreggiata con senso unico da via dei Bassi verso piazzetta di Sansepolcro. Sono previsti restringimenti anche in piazzetta Sansepolcro. Questo è il percorso alternativo: via Chiusi-via Gubbio-via dell’Argingrosso-via Pio Fedi-via Massa. Sempre nell'area di Zcs4, sono previsti interventi in via del Caparra, stavolta per un allaccio alla rete idrica. Domani, 2 aprile, sarà interrotta la circolazione tra via del Cronaca (lato numero civico 30) a via del Cronaca (lato numero civico 25r). L’intervento si concluderà l’8 aprile.