Lanazione.it - Firenze, lo scudo verde è partito: traffico regolare ai varchi più importanti

Leggi su Lanazione.it

Firene, 1 aprile 2025 –normale aidel primo giorno di. La grande area alimitato anti inquinamento parte in pre esercizio proprio da martedì 1 aprile. Solo dal 1 giugno cominceranno le multe per i veicoli che non possono entrare nell’area dello. Ricordiamo i veicoli interessati dal divieto I veicoli interessati dal divieto. Ciclomotori (L1, L2) alimentazione a miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 - 1, benzina 4 tempi Euro 0 Motocicli (L3) alimentazione a miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 Autovetture (M1) alimentazione a benzina Euro 0, diesel euro 0 - 1 Autobus e autosnodati (M2, M3) alimentazione a benzina Euro 0 -1, diesel Euro 0 - 1 Autoveicoli per trasporto cose (N1) * alimentazione a benzina Euro 0, diesel Euro 0 Autoveicoli per trasporto cose (N2, N3) * alimentazione a benzina Euro 0, diesel Euro 0 Autoveicoli per uso speciale alimentazione a benzina Euro 0, diesel Euro 0 Sono 77 le porte telematiche attraverso le quali si accede alloe sono disseminate in una vasta area, che appunto delimita.