Lanazione.it - Firenze, la destra giovanile contro lo ‘ius scholae’. Sit-in davanti al Russell Newton

Leggi su Lanazione.it

Scandicci (), 1 aprile 2025 - Cori e fumogeni. Stamani,all'istitutodi Scandicci, è andata in scena una manifestazionelo ius scholae organizzata da Gioventù nazionalee Azione studentesca. ‘Italiani si nasce, non si diventa. No Ius, si legge nello striscione nel quale campeggia l’immagine della sindaca fiorentina, Sara Funaro. Per la, “lo ius scholae è un errore normativo e un capriccio ideologico perché italiani lo si è per discendenza e non lo si diventa per mera propaganda”, come affermano Simone Sollazzo, presidente di Gioventù nazionalee Cosimo Bianchi, responsabile di Azione atudentescaLa novità, approvata da Palazzo Vecchio, non ha alcun valore legale ma rappresenta un riconoscimento simbolico per i giovani residenti ache abbiano frequentato per almeno 5 anni le scuole in Italia e abbiano completato, prima del compimento dei 18 anni, almeno un ciclo scolastico, conseguendo un diploma tra scuole medie, superiori, attestato di qualifica professionale di terzo o quarto livello.