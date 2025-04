Lanazione.it - Firenze, domenica si corre una Half Marathon da record. 6mila partecipanti: percorso e orari

La 41esima edizione conta 82 nazioni rappresentate. In quattromila per la mezza maratona, altri duemila prenderanno parte alla Vivicittà, non competitiva su un tracciato di 10 chilometri