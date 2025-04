Lanazione.it - Firenze, debutta 'L’ultima casa di Rosa' in prima nazionale

, 1 aprile 2025 – Una storia operaia, piccola e surreale, per raccontare l’amore e la dignità del lavoro. Sabato 5 aprile ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida di(via Pisana 111 Rosso) sarà in scena inassoluta “di”, spettacolo scritto e diretto da Sandro Fracasso con Francesco Baldi nel ruolo di protagonista, a cui è affidata la conclusione della stagione di p2024/2025 a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale. La vicenda è quella di Ivo, che lavora in fabbrica e un giorno per lui arriva l’amore: intero e assoluto, senza pesi e misure da prendere, come se fosse stato preparato e fatto maturare nelle ore che scorrono tutte uguali, nello stabilimento. Ivo sa tutto di lei, ma non conosce il suo nome, e se lo conoscesse non saprebbe pronunciarlo, così gliene dà uno scelto apposta,