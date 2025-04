Lanazione.it - Firenze, da giovedì 3 aprile torna la Ztl notturna estiva. Tutte le novità

, 12025 – Dopo l’entrata in vigore dello Scudo Verde,si prepara ad un altro provvedimento sulla circolazione, anche se non è una. Come ogni anno, insieme all’ora legale,attiva infatti la Ztl. Il divieto di accedere al centro scatta dae resterà in vigore fino a domenica 5 ottobre. Orari e settori interessati La Ztlsarà attiva nei seguenti giorni e orari:dalle 23 alle 3 del venerdì; Venerdì dalle 23 alle 3 del sabato; Sabato dalle 23alle 3 della domenica. Il provvedimento coinvolgerà un'area più ampia rispetto alla Ztl diurna: oltre ai settori A, B e O, la limitazione comprenderà anche i settori G (piazza Cavalleggeri, lungarno della Zecca e piazza Piave) e F (San Niccolò e l’Oltrarno). Per garantire il rispetto delle nuove disposizioni, saranno attivate le porte telematiche di controllo.