Lanazione.it - Firenze, Biagio Izzo in scena con 'L'arte della truffa'

, 1 aprile 2025 – Una. a fin di bene.torna a teatro con l’ironia e la leggerezza di sempre. “L’” è il nuovo spettacolo che lo vedrà protagonista giovedì 3 aprile al Teatro Cartiere Carrara di: una commedia brillante intrisa di momenti paradossali, comici ed emozionanti. I biglietti (posti numerati da 31 a 50 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). La trama dello spettacolo è esilarante. La vita di Gianmario emoglie Stefania viene sconvolta dall’arrivo del cognato Francesco, che la coppia è costretta ad ospitare in casa per fargli ottenere gli arresti domiciliari. Gianmario, integerrimo uomo d’affari, è preoccupato che la presenza deltore possa nuocere ai suoi rapporti con alti prelati del Vaticano, per cui lavora.