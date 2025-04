Lanazione.it - Firenze, al via il festival ‘La città dei giovani lettori’

Leggi su Lanazione.it

, 1 aprile 2025 – Una vera e propriain miniatura, con un’agorà per ospitare dialoghi con figure di spicco della letteratura e dell'illustrazione, un'officina per offrire uno spazio accogliente alla divulgazione scientifica e una scuola dedicata agli adulti per orientarsi nel mondo dell’editoria per ragazzi e aiutarli a formare i lettori e le lettrici del futuro. Benvenuti a Ladeilettori, ilche fa un tuffo nel mondo del libro dagli 0 anni in su nato come spin off de Ladei lettori, progetto culturale di Fondazione CRa cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Sabato 5 aprile, a partire dalle 10.30 e fino al tardo pomeriggio tra la villa e il giardino Bardini (costa San Giorgio 2) una giornata fitta di appuntamenti tra letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, spettacoli, talk e incontri tutti dedicati all’universo della letteratura per bambini, ragazzi, teen e young adult in compagnia di autori, disegnatori, scienziati, ricercatori e artisti tra i più interessanti sul panorama italiano e internazionale.