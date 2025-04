Padovaoggi.it - Finto commercialista, con orologi di lusso e auto d'epoca incastrato dalla Finanza

Leggi su Padovaoggi.it

Non aveva intestato a suo nome neppure un', ma aveva disponibilità di molteplici beni. Imprenditore cinquantenne di Piazzola sul Brenta denunciatoGuardia didi Cittadella per evasione fiscale,riciclaggio ed esercizio abusivo della professione di. In concorso.