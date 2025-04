Iodonna.it - Fidanzamento ufficiale in vista? Sembra che la storia dei due innamorati vada a gonfie vele.

Leggi su Iodonna.it

rounded px-px py-0.2rem">L’ultimo viaggio di Ilary Blasisi sia concluso con una promessa importante. Durante la recente visita a Francoforte, infatti, l’ex velina ha attirato l’attenzione dei suoi follower. Il motivo? Una foto in cui sfoggia una nuova fedina all’anulare sinistro. I fan non hanno potuto fare a meno di speculare su un possibilecon l’imprenditore tedesco Bastian Muller.? Totti-Blasi, 20 anni di amore per immagini guarda le foto L’anello Cartier dal significato profondoL’anello indossato da Ilary appartiene alla collezione Love di Cartier, nata per simboleggiare l’amore eterno.