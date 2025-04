Ilrestodelcarlino.it - FIA WEC torna in Italia per un fine settimana di spettacolo

Il FIA World Endurance Championship (FIA WEC) si prepara are inper la seconda tappa stagionale, con l'attesissima 6 Ore di Imola. Dopo il round inaugurale in Qatar afebbraio, dove la Ferrari ha realizzato una straordinaria tripletta, il mondiale endurance sbarca sul tracciato dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari per un evento che promette grandee colpi di scena, grazie a una griglia di partenza ricca di talenti e Case automobilistiche di primissimo livello. ISOLAPRESS Le gare L'evento si svolgerà nelpasquale, dal 18 al 20 aprile, confermando la centralità del circuito del Santerno nel panorama internazionale del motorsport. La scelta di Imola non è casuale: la gara dello scorso anno ha regalato emozioni forti, complici anche le condizioni meteorologiche variabili che hanno rimescolato le strategie dei team.