Movieplayer.it - Festival di Cannes: Todd Haynes riceverà il premio alla carriera alla Quinzaine des Réalisateurs

Leggi su Movieplayer.it

Al regista di Carol e Io non sono qui verrà assegnato un prestigioso riconoscimento per il suo contributo al mondo del cinema. Il regista di Carol e Velvet Goldminesarà insignito del Carrosse d'Or, ilassegnato dGilda francese dei registi cinematografici. Pioniere del cinema queer e autore di film apprezzati da critica e pubblico come Carol, Lontano dal paradiso, Velvet Goldmine, Io non sono qui e May December,il riconoscimento il prossimo 14 maggio, durante la cerimonia d'apertura dellades, sezione parallela del. L'annuncio del"Da Superstar: The Karen Carpenter Story a Safe, Velvet Goldmine, Carol e May December, i tuoi film sono abitati da .