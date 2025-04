Laprimapagina.it - Festa del Libro a Zafferana Etnea

La XVIII edizione delladeldi, in programma dal 5 all’11 aprile 2025, promette di essere un evento straordinario, con una programmazione ricca di attività e incontri dedicati alla letteratura. Il manifesto firmato da Angelo Ruta riflette perfettamente l’essenza del festival, con le sue immagini evocative che trasmettono un senso di meraviglia e introspezione.La conferenza di presentazione ufficiale, si è tenuta lunedì 31 marzo 2025, alle ore 18, presso il Palazzo di Città, via G. Garibaldi 317, dove sono stati svelati dettagli sul programma, gli ospiti, le attività che animeranno la settimana del festival, gli ospiti di spicco, collaborazioni con scuole e istituzioni e progetti speciali per coinvolgere la comunità. Sarà un momento di grande entusiasmo, dove gli amanti dei libri potranno scoprire in anteprima cosa aspettarsi e come partecipare attivamente a questo viaggio attraverso la letteratura.