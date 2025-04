Forlitoday.it - Festa Artusiana, ecco il bando per la co-progettazione degli eventi: candidature entro l'8 aprile

Leggi su Forlitoday.it

Fervono a Forlimpopoli i preparativi in vista della, in programma dal 28 giugno al 6 luglio. Per organizzare e gestire le attività di animazione che caratterizzano la manizione, l'Amministrazione comunale ha scelto – come era stato annunciato nelle settimane scorse - la.