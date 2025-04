Ferretti Ibc | Debole ripresa ma consumatori restano prudenti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Nonostante i consumi siano in leggera, la parola d’ordine per iresta 'cautela': ottosu dieci acquistano prodotti e servizi in promozione; sette su dieci rinunciano all’acquisto di prodotti ritenuti superflui e sette su dieci preferiscono prodotti più convenienti". Lo ha detto Flavio, presidente di Ibc, l'associazione industrie beni .