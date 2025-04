Anteprima24.it - Ferrante (Mit): “Migliorare viabilità Alto Casertano”

Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo un mio sopralluogo dello scorso mese sul territorio, ho voluto promuovere un incontro al Mit con Anas e alcuni sindaci dell’per il miglioramento delladelle principali arterie, con particolare riferimento alla Ss 85. Un obiettivo prioritario per garantire efficienza e sicurezza dei collegamenti viari, su cui come Mit abbiamo assicurato il massimo impegno”. Lo afferma il sottosegretario al Mit, Tullio, a margine dell’incontro che si è svolto presso il Ministero con le direzioni competenti, i vertici Anas e i sindaci di Caianello, Lamberto Di Caprio, di Presenzano, Andrea Maccarelli, e di Vairano Petenora, Stanislao Supino, in rappresentanza di numerosi sindaci dell’. “Rafforzare il sistema dei trasporti, in particolare nelle aree urbane – aggiunge– consente dilae, quindi, stimolare il tessuto produttivo e incrementare la qualità della vita dei cittadini.