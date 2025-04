Agi.it - Fermato il presunto assassino di Sara, è un collega dello stesso corso. "Lei subiva insistenti attenzioni da 2 anni"

AGI - E' Stefano Argentino, 27enne di Noto (Siracusa), iscritto alla stessa facoltà dove studiava la vittima, ilautore dell'omicidio diCampanella, la 22enne infermiera tirocinante al Policlinico uccisa ieri in strada a Messina da una coltellata alla gola, forse con un taglierino. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura peloritana, che ha chiesto al gip di convalidare il provvedimento restrittivo emettendo contestualmente un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio pluriaggravato. In conferenza stampa, il procuratore Antonio D'Amato ha spiegato che al fermo dell'uomo si è arrivati grazie alla collaborazione fornita dai compagni didi, che hanno raccontato ai carabinieri la dinamica dei fatti consentendo di arrivare a identificare e a localizzare l'autore dell'aggressione.