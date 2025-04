Agi.it - Fermato il presunto assassino di Sara Campanella

AGI - Ha un nome ilautore dell'omicidio di, la 22enne infermiera tirocinante al Policlinico uccisa ieri in strada a Messina da una coltellata alla gola. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura peloritana, a seguito delle serrate indagini avviate nell'immediatezza del fatto. I particolarinno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Palazzo di Giustizia di Messina in tarda mattinata. La ragazza era stata aggredita mentre si trovava in viale Gazzi, nei pressi dell'ingresso laterale dello stadio "G.Celeste". Soccorsa e trasportata al vicino Policlinico era deceduta poco dopo. Secondo il racconto di alcuni testimoni, presentava una profonda ferita al collo. Ha fatto pochi passi e si è accasciata.