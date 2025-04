Lopinionista.it - “Fermati! Non so più chi sono!”: a Roma un evento che coniuga teatro, formazione e crescita personale

– Sabato 12 aprile presso ilLo Spazio di, sito in via Locri 42/44, dalle ore 10 alle ore 13, andrà in scena uno spettacolo cheintrattenimento,. “! Non so più chi!” è il titolo dell’che vedrà salire sul palco due esperti, apprezzati nel campo della bellezza, della comunicazione e del buisness: Giancarlo e Antonella D’Amico.Fratelli nella vita, uniti nel lavoro: Antonella è una consulente d’immagine specializzata in make-up, hairstyling e armocromia, fondatrice e attuale Direttore Tecnico dell’Accademia Gilmont, punto di riferimento per quanto concerne lanel settore. Giancarlo è laureato in economia e management, specializzato in gestione aziendale e problem solving, all’interno dell’Accademia Gilmont Italia svolge il ruolo di docente di economia e diritto, mentre con l’altro fratello Gianluca è fondatore di “TUO”, società che si occupa di assistenza e accompagnamento dei clienti nell’apertura e nel lancio delle loro attività imprenditoriali.