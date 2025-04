Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Sara Campanella, un testimone ha provato a inseguire l’aggressore: “Le urlava ‘Basta, lasciami'”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ha seguita, l’ha approcciata, hanno litigato, e – mentre lei haad andare via – lui le ha sferrato due violenti colpi con un taglierino, uno alla spalla e uno, mortale, alla gola. A quel punto si è allontanato: prima con calma, senza correre. Poi si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. È andato via da Messina, è tornato nella sua Noto, dove, aiutato da complici, si è nascosto nel B&b della madre. I fatti sono ricostruiti dalla pm Alice Parialò, che ripercorre le indagini dei carabinieri e le testimonianze nel provvedimento fermo disposto nei confronti di Stefano Argentino, il 27enne collega di studi di, che da anni la perseguitava, mentre lei cercava di tenerlo a distanza.“Ero in piedi in attesa dell’autobus (nei pressi dell’ex campo da calcio di Messina, il Celeste, ndr), udivo improvvisamente delle forti grida inizialmente dall’origine incomprensibile senza comprenderne il contenuto”, inizia così il racconto di una, riportato nel fermo della Procura di Messina.