Femminicidio Sara Campanella: l'appostamento, il pedinamento e poi le coltellate: la ricostruzione dell'agguato

Si apposta, la pedina e poi la aggredisce. Nel provvedimento di fermo disposto nei confronti di Stefano Argentino – sospettato di essere l’autore deldi, uccisa alunedì pomeriggio a Messina – vengono ricostruiti i momenti che precedono l’agguato.Le telecamere riprendono Argentino, scrivono nella relazione i carabinieri, mentre si apposta e attende fuori dal padiglione doveaveva frequentato la lezione. Poi la segue a distanza per infine uscire dall’ingresso del Policlinico da solo e di corsa, imbocca le scalette vicine ad un B&B per poi tornare indietro e raggiungere. La avvicina, le parla e discutono animatamente, questo, perlomeno sembrano mostrare le immagini del distributore di benzina, acquisite dai carabinieri di Messina. Si vede ancheche si allontana da lui, scende il viale Gazzi verso il mare, e in questo frangente “Argentino con uno scatto la raggiunge, afferrandola da dietro, latenta di divincolarsi per poi essere nuovamente raggiunta e quindi, ragionevolmente, colpita”.