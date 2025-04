Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Messina, l’ipotesi dei pm: “Argentino aiutato nella fuga”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presunto assassino di Sara Campa, Stefano, è statoa fuggire. Dopo averlo scovatonotte a Noto, i carabinieri di, coordinati dalla procura guidata da Antonio D’Amato, continuano a indagare, anche per capire le dinamiche delladel ragazzo. Chi lo haa nascondersi? E perché.non era reperibile, non è stato trovato a casa ae nemmeno nell’abitazione dei suoi genitori a Noto: solo in nottata è stato localizzato in un B&B della madre,città in provincia di Siracusa. Ma per arrivarci deve essere stato.Con questa motivazione, almeno, la pm Alice Parialò motiva l’esigenza di una misura cautelare. “Può ritenersi sussistente il pericolo diche giustifica l’adozione di un intervento precautelare immediato da parte del pubblico ministero.