Femminicidio a Messina Sara è stata pedinata e poi accoltellata | Vittima subiva insistenti attenzioni da 2 anni

Stefano Argentino, lo studente 27enne di Avola, fermato con l’accusa di avere uccisoCampanella, la studentessa di 22lunedì pomeriggio afrequentava lo stesso corso universitario della“ed emerge che c’erano state delledi questo giovane anche in maniera insistente e reiterata nel tempo”. A dirlo nella conferenza stampa è il procuratore diAntonio D’Amato. “Tuttavia, non essendosi mai trasformate in qualcosa di minaccioso e morboso, non avevano destato una particolare preoccupazione nellache pur aveva condiviso con le compagne di corso il fastidio per questeche si andavano ripetendo nel tempo, da circa un paio d’, da quando era iniziato il corso per tecnico di laboratorio biomedico, ma tali da non determinare una preoccupazione”, ha aggiunto D’Amato.