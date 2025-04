Secoloditalia.it - Feltri travolge Parenzo: “La condanna di Marine Le Pen ha un sapore politico. Se ci mette il becco la giustizia è il caos” (video)

Vittorioirrompe come un ciclone a “L’Ariache tira” nella puntata del primo aprile. Invitato dal conduttore Davida dire la sua sulla spallata giudiziaria aLe Pen, fatta fuori dalla corsa all’Eliseo, il direttore editoriale del Giornale non si fa pregare nel fare una disamina del sistema giudiziario. Lui che, come si sa, ha sempre espresso la sua convinzione sull’innovenza di Stasi sul delitto di Garlasco. Per cui parlare adel sistema giudiziario a 360 gradi lo trova particolarmente agguerrito. Caso le Pen:: “Le Pen era destinata a vincere le presidenziali”“Vi sembra normale? Mi sembra una decisione politica. Era destinata a vincere le elezioni presidenziali secondo tutti e sondaggi. Interviene la magistratura e la azzoppa. A me non sembra normale.