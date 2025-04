Notizieaudaci.it - Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno: ‘Amava la campagna’

Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrareUn drammatico incidente ha sconvolto, 17, ha perso la vitadalche stava guidando nei campi di famiglia. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 31 marzo in località Chiecina. Intono alle 20:15 il padre, preoccupato per il ritardo, è andato a cercarlo e lo ha trovato privo di sensi sotto il mezzo.L’incidente a Chiecina sul mezzo di proprietà della famigliaI soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Miniato.era al volante deldi proprietà della famiglia, originaria di Sanza (in provincia di Salerno), titolare di un’azienda agricola nella località toscana.