Amica.it - Federico Cesari, Celeste Dalla Porta, Carlotta Gamba, Matteo Oscar Giuggioli, Tecla Insolia e Emanuele Palumbo: chi sono i vincitori del David Rivelazioni Italiane 2025

6 i ragazzidel– Italian Rising Starschestati premiati nel weekend di fine marzo a Firenze. Il premio– Italian Rising Starsi giovani interpreti under 28, protagonisti di film e serie tv di successo, che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento cinematografico. Simboleggiatostatuetta che riproduce ilscolpito da Donatello appositamente creata da Bvlgari, storico partner deidi Donatello.Giunto alla seconda edizione e natocollaborazione tra la rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze e l’Accademia del Cinema Italiano – Premidi Donatello, il premio consiste anche in un percorso di formazione per diventare gli ambasciatori del cinema italiano nel mondo.