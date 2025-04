Movieplayer.it - Fast X: Parte 2, Vin Diesel anticipa il ritorno di Dom Toretto nel garage

L'attore è tornato a stuzzicare i fan del franchise condividendo nuovi scatti dal set del prossimo film in cui tornerà nella celebre location Vin, protagonista della saga diand Furious, spera di concludere la saga action campione di incassi in grande stile, così ha suggerito ai tanti fan che nel prossimo capitolo,X: Part 2, il suo Dominictornerà nello storicocome si vede nelle nuove foto dal set pubblicate dall'attore su Instagram.ha infatti condiviso diversi teaser negli ultimi due giorni che mostranoe il suo famoso, mentre lui e la sua famiglia si preparano a mettere a punto veicoli nuovi e d'epoca per il gran finale. La prima immagine mostra laanteriore .