FASE Torna con il Nuovo Singolo "Fiamme": Un'Esplorazione della Dipendenza e del Riscatto

Il cantautore torinese, nome d'arte di Valerio Urti, torna sulla scena musicale con un singolo intenso e ricco di significato: "Fiamme". Il brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, affronta il tema della dipendenza in modo ampio e profondo, esplorando non solo la relazione tossica con una persona, ma anche l'adesione a comportamenti distruttivi o a sensazioni negative da cui è difficile liberarsi.