Ilgiorno.it - Farfalle, una valanga sulla Federazione: “In tv scollacciata, bacchettarla no?”

Leggi su Ilgiorno.it

Desio (Monza Brianza) – “E vedi come si presenta, tuttaecc. lei ha deciso di farsi pubblicità, si è rifatta il naso, ha fatto Miss Italia si sta facendo pubblicità e questo è il modo no? Ti pare normale presentarsi con una maglia del genere!”. Ancora parole sessiste dall’ex presidente dellaGinnastica Gherardo Tecchi nei confronti dell’ex atleta Ginevra Parrini, già al centro di insulti intercettati in una conversazione tra Tecchi e il nuovo numero uno Andrea Facci. In una telefonata del 17 novembre 2022 agli atti dell’inchiesta della Procura di Monza, che sta per chiedere il rinvio a giudizio dell’allenatrice dell’Accademia di Desio delledella ritmica ora licenziata Emanuela Maccarani con l’imputazione coatta voluta dal Tribunale monzese per maltrattamenti, Tecchi parla con il procuratore federale Michele Rossetti.