Fare impresa oggi | l’importanza di aggiornarsi e creare sinergie

In un mercato sempre più dinamico e competitivo, le piccole e medie imprese devono costantementeper restare al passo con le sfide del settore.TREND Srl, azienda bergamasca specializzata nella lavorazione del plexiglass, ha scelto di associarsi a CONFAPI Bergamo per rafforzare la propria posizione e accedere a nuove opportunità di crescita.Nicola Rinaldi, lei è amministratore della TREND Srl, azienda con sede ad Albano Sant’Alessandro. Ci racconta la sua azienda?“TREND Srl è un’azienda con una lunga storia nel settore della lavorazione del plexiglass. Fondata da mio padre,sono io a guidarla con determinazione e una visione imprenditoriale orientata all’innovazione. Da molti anni operiamo a Bergamo, distinguendoci per la qualità e la precisione delle nostre lavorazioni, rispondendo con competenza alle esigenze di settori differenti.