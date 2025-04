Ilrestodelcarlino.it - Fano, il calcio volta pagina: “La curva è casa nostra”. Così i club ritrovano l’unità

, 31 marzo 2025 – Il tifo fanese torna ad essere unito e sotto un’unica bandiera. Quella granata. È il risultato di una originale domenica trascorsa allo stadio “Mancini”, senzagiocato, da parte dei sostenitori dei treForza Alma, Panthers ‘77 e Ultras–che tra una grigliata e una bevuta sono tornati a parlarsi e soprattutto a chiarirsi. È forse la più bella notizia in una delle più brutte stagioni delfanese, se non la più brutta in assoluto nella sua ultracentenaria storia che ha visto l’Alma Juventusscomparire dopo un ignominioso ritiro dal campionato di Eccellenza e ilpartire dal gradino più basso di tutta la piramide calcistica nazionale. In una situazione di avvilimento e di scoramento generale, con i tifosi che per mesi sono stati divisi, anche fisicamente, – chi dentro e chi fuori dagli stadi – la “reunion” di ieri sugli spalti dellaBronco dello stadio fanese è un bel passo avanti per tornare a vedere finalmente il tifo fanese unito e compatto come era stato fino a qualche anno addietro.