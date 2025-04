Lopinionista.it - “Famiglia Imbarazzi” di Ninno è film d’animazione al cinema

Spinta da milioni di follower e prodotta da Euphorica Eventi, la “” di Giuseppevola dal web al grande schermo con il primo“La maledizione dello zoccolo”. Un’esplosione inarrestabile di comicità e sentimenti, quella del fenomeno “Mandrake”, che, nel frattempo, con oltre cento date a teatro e altre cento in arrivo, ha già totalizzato ottantasette sold out dello spettacolo “amoci”.La Signora Maria, Papà, Giuseppe, Antonio, Nonna Ninetta e Zia Graziella. gli esilaranti personaggi creati dalla mente comica di Giuseppe, in arte “Mandrake”, da nord a sud conquistano le saletografiche e i palcoscenici del Belpaese. Ma andiamo con ordine. In una combinazione esplosiva di umorismo, emozioni e situazioni surreali che riflettono, in fondo, la vita di ogni giorno, laha tutte le carte in regola per far breccia nel cuore del grande pubblico.