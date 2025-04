Romatoday.it - Falsi papà a 3000 euro per dare un permesso di soggiorno a mamme straniere

Leggi su Romatoday.it

Unitaliano per garantire alle neoildi. Una messa in scena sotto pagamento, anche di 3mila, per agevolare così la pratica burocratica che aveva un piano chiaro. Dopo i parti delle rispettive finte compagne, gli uomini si presentavano negli uffici.