Romatoday.it - False dichiarazioni di convivenza per poter occupare l'appartamento: censimento alle case popolari

Leggi su Romatoday.it

Droni in volo, cani antidroga con agenti e carabinieriporte. Così si sono risvegliati gli abitanti delledi Ciampino,porte di Roma. Una vasta operazione di polizia locale e carabinieri delledel Comune che si trovano a via Gorizia e via Venezia,prese con le.