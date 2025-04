Ilrestodelcarlino.it - Falconara dopo la paura per il maltempo: "Le casse di espansione hanno funzionato"

(Ancona), 1 aprile 2025 – Un sabato di allerta per Castelferretti e i suoi residenti,le copiose piogge chefatto scattare l'apertura del Centro operativo comunale e il conseguente controllo dei fossi. La frazione diè reduce dalla violenta alluvione di settembre 2024. Così, in caso di, l'apprensione torna ad essere sentimento ricorrente tra i cittadini. Ma grazie alledilungo i fossi Cannettacci e San Sebastiano –i lavori di ripristino eseguiti in seguito alla calamità di sei mesi fa – “sono entrate in funzione regolarmente”, tutelando la zona industriale, l'abitato e l'area attorno all'Ancona International Airport. Lo spiega il Consorzio di Bonifica, fornendo aggiornamenti rispetto al sistema di mitigazione del rischio idraulico che ha perso forma.