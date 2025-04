Fabio Balzano & Marabesque | ’Mondo Nero’ e il dogma della comunicazione mediatica

Leggi su Funweek.it

Si intitola Mondo Nero il singolo d’esordio di, che anticipa l’album in uscita a ottobre. Un manifesto intellettuale, perfetto per l’esordioband. Il progetto fondato dal frontman e autorenasce in primis dalla collaborazione decennale con il polistrumentista Gabriele Savarese con cui un paio di anni fa, insieme alla nuova entrata del batterista Daniele Magnani e del contrabbassista Marco Lorini, danno vita aispirato al disegno intrecciato come metafora del mischiare e fondere le idee musicali e le loro diverse contaminazioni.«Non vogliamo rappresentare alcun genere ben preciso, ma utilizzarne vari per poter caratterizzare ogni brano. – ci dice– Andiamo a cercare il genere più rappresentativo che aiuti a scorrere il testo nella sua metrica».