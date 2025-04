F1 Perez su Lawson | Ora tutti si rendono conto di quanto sia difficile guidare la Red Bull

Leggi su Sportface.it

“Ora, all’improvviso, la gente si rendedisiala macchina. Quando sono entrato in Red, c’erano ottimi piloti che avevano faticato, come Alex (Albon ndr.) e Pierre (Gasly ndr.) , sono piloti fantastici, ma hanno faticato. Ho trascorso così tanto tempo in Redchesi sono dimenticati disiala macchina, quindi è stato”. Sergiosi toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo l’arrivo di Yuki Tsunoda in Redin seguito alla scelta della scuderia di Woking di separarsi da Liamdopo solo due gare. “Voglio davvero che la squadra vada bene, perché ho molti amici nel team. Ho trascorso quattro anni con loro e voglio che vadano bene. È una cosa moltoda raccontare. In questo momento sono all’esterno, sono stato in contatto con alcuni membri della squadra, ma quando non si è all’interno èsapere cosa sta succedendo.