F1 la Ferrari ha guadagnato più di tutti nel 2024! Svelati gli stipendi dei piloti Verstappen paperone

Maxè il pilota più pagato al mondo nel 2025. Liberty Media ha diffuso i dati riguardanti la F1 per la stagione in corso e il quattro volte Campione del Mondo percepisce 50 milioni di euro dio dalla Red Bull. Alle spalle del fuoriclasse olandese si trovano i duedella: il nuovo arrivato Lewis Hamilton riceve un emolumento pari a 40 milioni di euro, mentre Charles Leclerc si ferma a 30 milioni di euro.Il monte ingaggi dellaè il più alto dell’intera griglia di partenza, perché la McLaren si assesta a quota 33 milioni (20 per Lando Norris e 13 per Oscar Piastri) e la Red Bull non va oltre i 51 (Liam Lawson ne percepisce uno). In graduatoria si distinguono anche Fernando Alonso (18) e George Russell (14), Pierre Gasly ne porta a casa 9, Carlos Sainz ne percepisce 7, il rookie Kimi Antonelli riceve dalla Mercedes un assegno complessivo da un milione di euro.