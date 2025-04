Eurozona disoccupazione mai così bassa | a febbraio calata al 61%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 apr. (askanews) – Mailacomplessiva dell’area euro: con 70.000 disoccupati in meno a gennaio rispetto al mese precedente, al 6,1% il tasso dimedio ha segnato un nuovo minimo storico. Lo confermano da Eurostat, ricordando che le serie storiche su questa voce iniziano nel 2000. A gennaio lanell’area valutaria era stata del 6,2% e neldel 2024 si attestava al 6,5%. Secondo l’ente di statistica comunitario, in un anno i disoccupati totali nell’area sono diminuiti di 643 mila unità e ora se ne contano 10 milioni 580 mila. Guardando a tutta l’Ue a 27, i disoccupati assommano a 12 milioni 677 mila, anche in questo caso risultano in calo, al 5,7% adal 5,8% di gennaio. (fonte immagine: Eurostat). L'articolomai: aal 6,1% proviene da Ildenaro.