Europei di Corsa su Strada l’Italia in gara dal 12 al 13 aprile | Battocletti guida gli Azzurri

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma – Stanno per tornare glidell’Atletica in. Dal 12 al 13si svolgeranno i Campionatidisuin Belgio.Perci saranno 22 convocati, tra cui 12 uomini e 10 donne.Ci sarà la plurimedagliata Nadia, argento olimpico nei 10000 metri alle Olimpiadi di Parigi, campionessa europea in carica di 5000 e 10000 a Roma 2024, insieme all’oro continentale di cross, ad Antalya. E’ primatista italiana con il 31:19, sulla distanza dei 10 km.Come riporta fidal.it – L’arrivo di tutte le gare sarà a Lovanio, mentre la maratona scatterà da Bruxelles, e nelle classifiche a squadre conterà la somma dei migliori tre tempi. Per la prima volta in un campionato le corse saranno aperte a tutti i partecipanti delle “mass race” che partiranno insieme agli atleti di élite: in ogniviene quindi introdotta anche una classifica per nazioni in base alla somma dei migliori 25 tempi.