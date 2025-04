Europei di corsa su strada 2025 | 22 azzurri convocati c’è Battocletti

Leggi su Sportface.it

Manca sempre meno alla prima edizione dei Campionatidisu, in programma sabato 12 e domenica 13 aprile tra Bruxelles e Lovanio, in Belgio. Sono ventidue (12 uomini e 10 donne) idal direttore tecnico Antonio La Torre, che si affida ovviamente su Nadia, argento olimpico dei 10.000 a Parigi, campionessa europea in carica di 5000 e 10.000 a Roma 2024. La fuoriclasse italiana sarà in gara sui 10 chilometri, distanza sulla quale è primatista italiana con il 31:19 della passata stagione. Con lei convocate anche Gaia Colli, Federica Del Buono, Valentina Gemetto, Elisa Palmero e Sofiia Yaremchuk, primatista italiana di maratona e mezza. Al maschile, sulla stessa distanza, spazio a Luca Alfieri, Yassin Bouih, Eyob Faniel, Francesco Guerra, Badr Jaafari e Ahmed Ouhda.