Iltempo.it - Europa pronta alla guerra commerciale con Trump: “Dazi? Ritorsioni già pianificate”

L'ora X suiimposti dagli Usa di Donaldsi avvicina. Ed è proprio questo il focus del discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo: “La nostra risposta immediata è unità e determinazione. Sono già stata in contatto con i nostri capi di Stato e di Governo sui prossimi passi. Abbiamo il dibattito parlamentare oggi. E valuteremo attentamente gli annunci di domani per calibrare la nostra risposta. Il nostro obiettivo è una soluzione negoziata. Ma ovviamente, se necessario, proteggeremo i nostri interessi, la nostra gente e le nostre aziende. Voglio essere molto chiara sullo scopo della nostra risposta. Pensiamo che questo scontro non sia nell'interesse di nessuno. Il flusso di beni e servizi tra noi è quasi in equilibrio.