Ilfattoquotidiano.it - Eurogate, rinviata ancora la decisione sull’estradizione dell’assistente di Martusciello: valutazioni sulla salute

Si dovrà attendere altre due settimane per sapere se Lucia Luciana Simeone, l’assistente dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvioarrestata nell’ambito nello scandalo Huawei al Parlamento Ue, sarà estradata in Belgio, come richiesto dalle autorità di Bruxelles. Gli avvocati della donna, portata in carcere il 20 marzo e trasferita ai domiciliari due giorni dopo, hanno di nuovo sollevato la questione di, sostenendo che un trasferimento e la conseguente detenzione in Belgio potrebbero non essere compatibili con lo stato della loro assistita.Secondo le indagini della Procura federale belga, è Simeone la persona che si è occupata, in parte, della redistribuzione delle presunte mazzette pagate da lobbisti europei per conto del colosso cinese delle telecomunicazioni. A pesaresua posizione, sostengono, anche un bonifico da mille euro transitato dal conto corrente di Nuno Wahnon Martins, considerato una delle menti del “sistema” corruttivo, al suo.