Eta per viaggiare in Uk da domani | prezzo durata e app per richiederla

A partire da, 2 aprile, per i viaggi di brevea Londra e in tutto Regno Unito (Uk) dei cittadini italiani e Ue servirà l’ETA (Electronic Travel Authorisation). Non si tratta di un visto ma di una previa autorizzazione (elettronica e a pagamento) averso il Regno Unito riservata agli stranieri non residenti esentati dall’obbligo di visto per soggiorni brevi di non oltre sei mesi.Come richiedere l’Eta e ilL’autorizzazione può essere richiesta esclusivamente online, tramite un’apposita applicazione (Apply for an electronic travel authorisation (ETA) – GOV.UK) o sul sito web (How to apply – Apply for an ETA to come to the UK – GOV.UK) con riscontro in pochi minuti o entro 3 giorni lavorativi (salvo casi eccezionali). Il richiedente riceverà una mail di conferma.