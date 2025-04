Ilnapolista.it - Espulsione Inzaghi, il tecnico se la cava con una giornata di squalifica e 5 mila euro di multa

Il giudice sportivo ha deciso la punizione per Simonedell’Inter che nell’ultima gara a San Siro contro l’Udinese è stato espulso per una veemente protesta contro l’arbitro Chiffi., come al solito, ha per altro accompagnato le proteste entrando in campo gesticolando all’indirizzo del direttore di gara.Per questo l’arbitro Chiffi ha estratto il rosso all’indirizzo dell’allenatore dell’Inter. Il giudice sportivo ha aggiunto allaanche un’ammenda di 5, “per avere, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di”.Quindi solo unadie la. Niente di più. Probabilmente lanon è stata più dura perchénon ha proferito espressioni ingiuriose o irriguardose nei confronti del direttore di gara, limitandosi a una protesta sebbene veemente.