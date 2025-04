Metropolitanmagazine.it - Espulsi tre diplomatici russi dalla Moldavia: avrebbero aiutato un parlamentare condannato a scappare

Laha deciso di espellere con effetto immediato tre, sui quali pende l’accusa di averuna lasciare il Paese, evitando così di finire in carcere. Lo scorso 19 marzo, infatti, il politico filorusso Alexandr Nesterovschi ha ricevuto una condanna a dodici anni di reclusione per corruzione passiva. Aveva accettato denaro dall’oligarca Ilan Shor per finanziare delle attività politiche sul territorio. Il miliardario, leader del partito che porta il suo nome, era a sua volta stato incriminato e riconosciuto colpevole di truffa e riciclaggio nel 2017. L’uomo si era rifugiato ina, evitando la detenzione, mentre il tribunale aveva dichiarato incostituzionale il partito nel 2023, dopo la scoperta di mazzette da esso elargite per provocare tentativi di sommossa in