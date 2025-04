Metropolitanmagazine.it - Esplode il gossip su Belen Rodriguez, fidanzato segreto con un cognome “importante”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gabriele Parpiglia in un suo articolo pone una domanda sibillina:nasconde un amorecon un? Un po’ come Chiara Ferragni, che è fidanzata con un Provera. Sempre stando a quanto scrive nella casa della showgirl, quando non si dedica ai suoi due figli, “ospita un nuovo amore” la cui relazione per ora è tenuta segreta.“Quando non si dedica ai figli Santiago e Luna Marie, la casa dellaospita un nuovo amore. Una relazione per ora tenuta segreta e lontana dagli occhi di tutti. Noi abbiamo una foto dell’uomo misterioso presente nell’abitazione dellaalle 3:59 del mattino, dopo esservi entrato qualche ora prima, durante lo scorso weekend“, ha quindi rivelato Parpiglia, sottolineando appunto di avere anche una prova fotografica di quanto affermato.