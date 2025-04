Laprimapagina.it - Esame di Stato 2025: novità su ammissione, condotta e prove scritte

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha firmato l’ordinanza che disciplina lo svolgimento dell’diper l’anno scolastico in corso, introducendo alcune importanti. Tra queste, spiccano l’obbligatorietà dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ptco) per l’alla maturità e il nuovo peso del voto in, che influirà sul credito scolastico e sull’stessa.all’: Ptco e voto inA partire da quest’anno scolastico, tutti gli studenti che intendono sostenere l’didovranno aver completato i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Questi percorsi mirano a fornire agli studenti un’esperienza formativa pratica, preparando al meglio i giovani per il futuro lavorativo o accademico.