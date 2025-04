Erano d’accordo Lorenzo Shaila e l’addio alla finale Grande Fratello | ora la scoperta che cambia tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il colpo di scena è arrivato durante ladelGatta, ex velina e volto amatissimo del piccolo schermo, ha varcato di nuovo la porta rossa, ma questa volta non per una sorpresa romantica. Al contrario, è stata una vera e propria resa dei conti. Davanti alle telecamere e a milioni di spettatori, ha deciso di mettere finesua storia conSpolverato, un amore che – come lei stessa ha definito – “non è sano”.“Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi”, ha esordito con voce tremante ma decisa, “ma per me è stata una settimana molto difficile”.ha raccontato di essere entrata nel reality con l’intento di riscoprirsi una donna libera, ma di essere poi ricaduta in dinamiche che lei stessa ha definito autodistruttive: “Hai cercato di allontanarmi da tutti.